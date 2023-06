António Saraiva nomeado presidente da Cruz Vermelha

O antigo líder da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, foi nomeado pelo Governo para presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), na sequência da proposta do conselho supremo da instituição.

Um despacho do primeiro-ministro, António Costa, e do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, hoje publicado refere que o percurso profissional, académico e associativo de António Saraiva "evidencia a competência técnica, aptidão e experiência profissional adequadas" para as funções, assim como o "respeito pela defesa dos princípios do humanismo, da isenção e da neutralidade que são valores primordiais" da CVP.

Em 23 de maio, o conselho supremo da CVP deliberou, por consenso, propor ao Governo a nomeação de António Saraiva para presidente da instituição, um processo que, no âmbito dos seus estatutos, fica agora concluído com o despacho publicado em Diário da República.

O antigo presidente da CIP sucede à médica e antiga ministra Ana Jorge, que recentemente assumiu o cargo de provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Desde a saída de Ana Jorge e até à tomada de posse de António Saraiva, a CVP tem sido presidida interinamente pelo vice-presidente Agostinho Pereira de Miranda.

António Saraiva foi, durante os últimos 13 anos, presidente da CIP, tendo também assumido funções de vice-presidente da BusinessEurope, uma organização de empresas europeias que representa as principais confederações de 35 países.

Foi também vice-presidente do CES - Conselho Económico e Social e exerce atualmente funções de presidente da Taguspark e do conselho de administração da Spal.

O novo presidente da CVP foi galardoado com as comendas da Ordem do Infante, de Mérito Industrial pelo Presidente da República, e com a Condecoração de Cavaleiro da Ordem de Mérito da República Italiana, pelos serviços prestados no desenvolvimento das relações económicas entre os dois países.

António Saraiva tem um doutoramento honoris causa pela Universidade Lusófona.