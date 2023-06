Joana Marques traz-nos uma notícia de última hora: Joana Amaral Dias foi ao pão

Da mesma autora de Uma aventura no Mac Donalds do Marquês de Pombal, Uma Aventura no Go Fit do Campo Grande... chega-nos agora uma aventura na Padaria Gleba nas Avenidas Novas. Joana Amaral Dias luta novamente pelos nossos direitos e por isso resolveu ir a uma padaria onde "não trabalham com dinheiro":

"Joana Amaral Dias não trabalha com multibanco. Se estiverem a pensar ir ao consultório dela, já sabem, só aceita pagamentos em numerário. Mas bem, se vocês estiverem a pensar ter como psicóloga a Joana Amaral Dias, a forma de pagamento é o menor dos vossos problemas."



Foi possível ver a ida de Joana à padaria em direto no Instagram, incluindo a chegada da polícia para "obrigar" a padaria a receber o pagamento de Joana:

"Ora aqui está uma coisa nunca dita por uma influencer: eu quero pagar, eu não quero nenhuma borla. Nunca tinha visto ninguém tão indignado com uma oferta. A Joana devia fazer o mesmo quando lhe oferecem coisas da Prozis! Eu não quero uma borla! Não aceito estas papas de aveia! Não estou a assaltar a Prozis, exijo pagar!"