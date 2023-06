A Ilha da Terceira vai ser palco da primeira missão espacial análoga a Marte, onde será feita uma simulação das condições que os astronautas poderão encontrar no planeta vermelho. É a primeira vez que uma missão espacial análoga é realizada em Portugal e acontece já este inverno.

A primeira missão análoga portuguesa vai ser liderada pela Associação de Montanheiros, em parceria com o INESC TEC e as universidades dos Açores e de Aveiro.

A novidade foi apresentada na Glex Summit , o maior encontro de exploradores do planeta, que está a decorrer até esta sexta-feira em Angra do Heroísmo.

Pelo segundo ano consecutivo, os Açores são palco desta espécie de Web Summit dos visionários, organizada pelo Explorers Club of New York, um grupo de líderes da exploração do planeta.

Por estes dias Angra do Heroísmo recebeu alguns dos mais importantes cientistas e exploradores. Biólogos marinhos, líderes de expedições a sítios inóspitos, astronautas, aquanautas, cientistas espaciais... o futuro escreve-se na pequena ilha do Atlântico, que pode passar a receber este evento todos os anos.

A organização garante que a maior cimeira de exploradores à escala global é o sítio onde se vão decidir os próximos anos da inovação humana, numa viagem que passa por todo o lado: as profundezas do oceano, os lugares mais inóspitos da Terra e segue para a imensidão do Espaço inexplorado.

A lotação esteve esgotada, mas os potenciais exploradores portugueses poderão ter boas novidades em breve: Angra poderá tornar-se sede mundial do evento.