Netflix. Rabo de Peixe vai ter segunda temporada

Em comunicado, a empresa diz que "a viagem de Eduardo está apenas a começar".

"A série, produzida pela Ukbar Filmes, com criação e roteiro de Augusto Fraga e direção de Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, está pela segunda semana consecutiva no Top 10 global da TV (que não fala inglês), ja esteve no Top 10 da TV Netflix em 15 países e está, pela terceira semana consecutiva, no Top 1 em Portugal", relembra a Netflix.

"A história do Eduardo não podia terminar assim", revela o criador e realizador Augusto Fraga. "Por todas as pessoas que se emocionaram, riram e sofreram com aquele grupo de amigos de Rabo de Peixe, prometemos uma segunda temporada emocionante e surpreendente", assegura.

"Sinto-me muito orgulhoso pelo carinho que recebemos nos Açores, no resto do país e muito além das nossas fronteiras", refere o criador, que garante que "uma vez mais", "o talento português vai encher os ecrãs da Netflix em todo o mundo".

Quando? Logo se saberá. "Estamos super emocionados em produzir a segunda temporada de Rabo de Peixe. É uma oportunidade incrível de continuar o trabalho feito, mas também de reafirmar o potencial das séries portuguesas dentro e fora de portas", acrescentam os produtores da série.