Joana Marques apresenta-nos Paula, uma mulher que lê chás, cafés, mãos, tudo

Joana Marques apresenta hoje mais um trabalho de investigação do consórcio Renascença/Júlia Pinheiro.

A equipa de investigação das tardes da SIC descobriu mais uma pessoa com poderes sobrenaturais. E também com um gosto esquisito no que toca a pastelaria: Paula, a criadora da bola de Berlim com mostarda e das "consultas" no cabeleireiro. Júlia aproveitou para lhe pedir alguns conselhos:

"É verdade. Lavar a cabeça, nunca. Estou curiosa pelos próximos programas da Júlia, para ver se seguiu estes conselhos. Se estiver com o cabelo todo acachapado e oleoso já sabemos que sim."



Paula deu a conhecer também o seu historial de relações, por vezes com demasiado detalhe:

"É muito importante. Diria que é crucial, mesmo, na hora de recordar uma pessoa que já não está entre nós, descrever com detalhe o que se passava intimamente entre vós. Imaginem que isto virava moda, e agora em todos os funerais as pessoas descreviam como era o falecido na cama. Se calhar até era bom, para desanuviar. Tudo a chorar “ai, o Carlos era tão bom homem”, chega a viúva e diz “calma lá que ele não era assim tão bom, tive namorados que eram muito melhores."