Embriões sintéticos causam preocupações éticas

Embriões sem coração sem cérebro, apenas com células que normalmente formariam a placenta.

Pela primeira vez, cientistas criaram embriões humanos sintéticos, com utilização apenas de células estaminais. Os responsáveis dizem que a investigação pode fornecer dados relevantes para o impacto das doenças genéticas.

A informação está a ser avançada pelo britânico The Guardian. De acordo com o jornal, o trabalho destes cientistas da Universidade de Cambridge e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, levanta sérias questões éticas e legais.

Numa primeira reação, Maria do Céu Patrão Neves, do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, manifesta profunda preocupação com o facto de se criar seres sem identidade.