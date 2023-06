Joana Marques não resistiu a mais um podcast com Cristina Ferreira: "Uma pessoa não é de ferro"

Joana Marques traz-nos hoje o podcast de Carolina Deslandes, "A Duas Vozes", e por acaso o episódio que ouviu, calhou a convidada ser... Cristina Ferreira.

Cristina tocou todos os seus grandes hits, falou sobre os invejosos, o regresso à TVI, sobre as viagens que faz para encontrar "mais Cristina":

"Tambem já me aconteceu. Sempre que vou para aqueles hotéis com tudo incluído volto com mais Joana. Normalmente são mais 2 kg e meio, três, de Joana."



A propósito da roupa que veste para ir a reuniões de conselho, não lhe digam que não é apropriada ou ela ainda faz pior:

"É como os miúdos. Quanto mais os repreendemos, pior eles fazem. É bom que as pessoas parem de chatear a Cristina a respeito da roupa, senão qualquer dia ela vai trabalhar vestida de Careto de Podence, só para verem como elas mordem!"