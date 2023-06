Inteligência Artificial na música. "É como paródia, uma espécie de robot de cozinha"

Uma música inédita com a voz de Kendrick Lamar, um novo álbum com a sonoridade dos Oasis, Kurt Cobain a cantar “Here Comes Your Man” dos Pixies ou a música “Take On Me” dos A-ha com a voz de Freddie Mercury. Tudo é possível, tudo aparece em qualquer plataforma digital.

A um inepto musical é agora possível produzir canções, ou manipular o que já existe, através dos múltiplos sites disponíveis na rede para esse efeito. Os mais incautos, com o ouvido menos preparado, poderão ser induzidos em erro. Consegue distinguir o original da cópia?

Com esta questão os alarmes soaram no universo musical. Entre apelos a uma efetiva regulação da Inteligência Artificial (IA) destaca-se, por exemplo, a reação de Young Guru. O produtor, que já trabalhou com renomados artistas como Beyoncé, Mariah Carey ou Jay-Z, apressou-se a alertar, através do Instagram, para “uma série de problemas” se a IA cair nas mãos erradas.