Fundador dos Velvet Underground atua em Coimbra em agosto

Tem uns respeitosos 81 anos, já poderia estar retirado, mas John Cale não para. O músico, que com Lou Reed fundou os míticos Velvet Underground, atua em Portugal em agosto.

O nome de John Cale foi confirmado esta quarta-feira no cartaz do Luna Fest que decorre de 16 a 20 de agosto, na Praça da Canção, em Coimbra.

Natural do país de Gales, Cale viajou para os Estados Unidos na década de 1960, altura em que conheceu o músico Lou Reed “com quem partilhou casa e palco”, indica o Luna Fest. Em comunicado, o festival explica que “tocaram juntos nos Velvet Underground entre 1965 e 1968 e, depois da saída da banda, Cale ainda produziu o álbum a solo "The Marble Index" para Nico, ex-vocalista do grupo”.

No seu currículo como produtor musical, Cale assina também outros trabalhos, entre eles o álbum de estreia da banda de Iggy Pop, os Stooges, e um disco de Patti Smith. “Após um regresso aos Velvet Underground, entre 1990 e 1996, Cale tem alternado a carreira de músico a solo com a de produtor musical”.

O nome de John Cale junta-se a outros nomes já confirmados para o Luna Fest, entre eles os norte-americanos The Star Spangles e os britânicos The Dsm IV, que vão estar em Portugal em agosto.

“Os The Star Spangles são compostos pelo vocalista Ian Wilson, pelo guitarrista Tommy Volume, pelo baixista Nick Price e pelo baterista Joey Valentine”, indica o comunicado, onde se acrescenta que a banda tem “influências de Ramones” e lançou em 2003 o disco de estreia “Bazooka!!”.

Já The Dsm IV é uma banda que se apresenta “com um estilo que designam por “dance-rock”, e lançou o primeiro álbum, “Scumbag”, em 2021, um trabalho que abordava alguns temas como a violência sexual contra crianças. Em 2023 preparam-se para lançar um novo disco, intitulado ‘New Age Paranoia’”.