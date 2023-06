Euromilhões. Ninguém acertou "em cheio" esta terça-feira

O "jackpot" do concurso do Euromilhões da próxima sexta-feira vai ser reforçado. No concurso desta terça - o 47/2023 - ninguém fez o pleno.

Há dois premiados com o segundo prémio (5+1), nenhum deles em Portugal.

Registado em Portugal foi um dos terceiros prémios, num valor a rondar os 30 mil euros.

A chave sorteada foi: 15, 16, 21, 41 e 50. As "estrelas" foram: 5 e 6.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.