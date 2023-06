Joana Marques traz de volta o Santos mais popular do Extremamente Desagradável: Gustavo...Santos

Joana Marques continua hoje pela manifestação "anti-elites globalistas" e se ontem assistiu à atuação do "jornalista" Sérgio Tavares, para hoje ficou guardada a atuação mais esperada do cabeça de cartaz, Gustavo Santos:

"Bom, despachada que está a primeira parte, pode entrar em palco a verdadeira rockstar. Aquele por quem todos esperavam. Digamos que Sérgio Tavares foi uma espécie de Bárbara Bandeira, a abrir para Gustavo Santos, os Coldplay do negacionismo. Canta sempre as mesmas músicas mas é sempre uma experiência sensorial ouvi-lo."



As músicas podem ser sempre as mesmas mas notam-se algumas novidades no tom:

"Eh caraças! O Gustavo alterna entre guru espiritual e empregado de snack bar que está ao balcão a ler as gordas. Eh lecas! Olhós gajos. Cheios da papel. É só doutores. Todos reunidos a ver como é que lixam a vida a um gajo."



Gustavo é uma rockstar porque, segundo ele, foi o único que alertou em direto no programa da Júlia para a fraude da pandemia e que por isso já não faz televisão há mais de dez anos... mas Joana dá-lhe algumas ideias para a próxima vez que regressar à tv:

"O Gustavo está um bocadinho descontente com a sua prestação no tal programa da Júlia. Aproveitou o facto de estar em directo para dizer que o covid não existia, mas podia ter ido mais longe e falado em genocídio. Paciência, fica para a próxima. Quando for convidado para o Bairro do Panda, ou assim. Aliás, podia ter feito ainda melhor, despia-se todo e corria pelo estúdio, derrubando a bancada do Calcitrin, enquanto gritava “isto é tudo mentira!”. Deixando as pessoas nas dúvida, se isto se referia à pandemia ou àquele suplemento para fortalecer os ossos."