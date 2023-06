Chegar, ver e vencer. Estreante S. Cosme vence Marchas Antoninas de Famalicão

A Fraternidade Nun’Alvares de Vale S. Cosme é a grande vencedora das Marchas Antoninas de Famalicão.

Com a interpretação das vindimas, os 109 marchantes de S. Cosme, que se estrearam nestas marchas, conquistaram o júri, tendo obtido um total de 92 pontos. S. Cosme foi também a melhor coreografia e a marcha mais popular.

Já Associação Recreativa e Cultural de Antas, com 83 pontos, ficou em segundo lugar e venceu os melhores arcos.

Em terceiro lugar ficou a Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, com 75 pontos, conquistando ainda o prémio de melhor música.

A melhor letra foi para a União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz e o melhor guarda-roupa para Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe.

De acordo com a autarquia, muitos milhares de pessoas acotovelaram-se pelas principais ruas de Famalicão para assistirem ao desfile de rua dos mais de 1. 000 marchantes das oito associações que “durante meses a fio preparam ao pormenor o momento alto das Festas Antoninas de Famalicão, fazendo justiça à recente classificação das festas como Património Cultural Imaterial de Portugal”.

“Nos Paços do Concelho, bancadas igualmente lotadas de público que reagia de forma entusiástica à prestação das associações, enquanto muitos outros milhares acompanhavam pelas plataformas digitais e pela comunicação social todas as incidências do placo”, acrescenta.

Para o presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, que acompanhou as marchas desde o momento da saída até à atuação no palco, tratou-se de “uma das melhores noites de sempre das Antoninas, pela energia e pela qualidade”.

O júri das marchas foi composto por um grupo personalidades independentes e qualificadas de fora do concelho, com experiência na avaliação dos diferentes critérios que estiveram em análise.

As Festas Antoninas terminam esta terça-feira, 13 de junho, com o dia dedicado às festividades religiosas de Santo António, dia Feriado Municipal em Famalicão.

A entrega dos prémios das Marchas Antoninas está marcada para as 18h30, na Praça D. Maria II. Um concerto pelo grupo Terceira Dimensão, pelas 22h00, no Parque da Devesa, antes do Fogo de Artifício encerra as festas.