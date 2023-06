Joana Marques também não foi à manifestação anti-elites globalistas

Se durante a pandemia os negacionistas se recusavam a ficar em casa, agora resolvem voltar a ser do contra e talvez por isso a manifestação contra as "elites globalistas" tenha tido tão pouca adesão. Eram poucos mas não faltaram figuras de peso como Sérgio Tavares que se queixou da falta de divulgação do evento na sua reportagem para o Facebook:

"É verdade, Sérgio. Se não sou eu a divulgar estas iniciativas louváveis aqui na Renascença, ninguém mais o faz. Eu aqui neste estúdio e tu aí no teu quarto, também, claro. A emitir para todo o mundo via Facebook."



Também Fernando Nobre marcou presença e provou ser um verdadeiro Médico sem Fronteiras porque parecia já estar para lá de Marraquexe:

"Este é o pior genocídio de sempre?! Quando achávamos que Fernando Nobre tinha simplesmente esquecido o que aprendeu no curso de medicina, percebemos que tambem esqueceu toda a matéria das aulas de história. não é o pior genocídio de sempre mas é das amnésias mais severas que já vi! E não pode ser efeito da vacina, porque essa com certeza não tomou."