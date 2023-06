WhatsApp aproxima-se das redes sociais com canais de publicações públicas

A aplicação de mensagens WhatsApp anunciou, esta quinta-feira, que vai ter um novo serviço de canais que irá permitir que os utilizadores comuniquem publicamente com um grande número de assinantes.

"Temos o prazer de apresentar os Canais WhatsApp, uma maneira fácil, confiável e privada de receber notícias importantes de pessoas e organizações na nossa plataforma", anunciou a subsidiária da Meta (Facebook, Instagram) em comunicado à imprensa online.

Este novo recurso será testado primeiro em Singapura e na Colômbia, antes de ser lançado noutros países.

Os utilizadores poderão encontrar os canais do seu interesse numa aba denominada "notícias", separada das discussões com seus contatos e grupos. Os administradores do canal não poderão adicionar inscritos, comunicando através do envio de mensagens, fotos, vídeos e pesquisas.

Segundo a Meta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os clubes de futebol Barcelona e Manchester United estarão entre as organizações parceiras.

Este novo serviço deverá permitir ao grupo californiano relançar o sistema de mensagens em certas regiões do mundo (especialmente em África e na América Latina). O gigante da redes sociais passou por um ano difícil em 2022, incluindo a primeira queda na receita de publicidade desde a sua entrada em bolsa, em 2012.

Os canais permitirão às marcas uma nova forma de comunicar com os consumidores. Do lado da segurança e privacidade, os assinantes não verão os números de telefone de outras pessoas na audiência e as suas escolhas de canal serão privadas. O conteúdo postado desaparecerá após 30 dias.

"Os canais do WhatsApp terão como objetivo tornar-se o recurso de mensagens públicas mais seguro disponível e continuar a oferecer um nível de privacidade que os utilizadores da aplicação esperam", disse a empresa.

Contudo, "como os canais visam atingir um grande público", eles não serão criptografados por padrão como as conversas privadas, acrescentou.