Primavera Sound Porto. Kendrick Lamar é cabeça de cartaz da primeira noite

Pelo palco Vodafone, que ocupará este ano o espaço onde noutras edições estava o palco principal, vão passar Georgia, Holly Humberstone, The Comet is Coming e ¥///0 $#£[[ //&$ #£>3.

Este ano, "o festival cresce numa área de praticamente cinco hectares novos", avançou o diretor do festival, José Barreiro. Espaço, explicou o responsável, que “é ainda dentro do Parque da Cidade" e que foi conseguido "aproveitando as obras que a Câmara Municipal [do Porto] fez de ligação ao mar, na zona poente do parque".

A 10.ª edição do festival Primavera Sound no Porto começa esta quarta-feira com o "rapper" norte-americano Kendrick Lamar em destaque, num recinto maior, e com algumas alterações, que irá ocupar o Parque da Cidade até sábado.

Festival com mais restaurantes e sem máquinas ATM

Além da alteração da localização de alguns palcos, nesta edição, a organização aumentou a zona de restauração e foram criadas áreas de casas de banho.



Outra novidade é que em todos os pontos de venda do festival só serão aceites pagamentos em cartão, com ou sem a tecnologia "contactless", e com MBway. Por isso, não haverá máquinas ATM dentro do recinto.

A pensar em quem "não tem opção de pagamento digital, há a possibilidade de fazer a troca de numerário (notas e moedas) por um cartão pré-pago, em dois pontos dentro do recinto".

Mas há coisas que se mantêm: na 10.ª edição regressa o Primavera Market, que irá acolher 20 marcas de moda, artesanato urbano e um estúdio de tatuagens, e mantém-se a utilização de copos reutilizáveis, que custam um euro "e podem ser utilizados as vezes necessárias durante o evento, não sendo possível efetuar a sua devolução".

O passe de quatro dias e o bilhete diário devem ser trocados por uma pulseira, entre as 12:00 e as 03:00, que permitirá entrar e sair do recinto "quantas vezes forem necessárias".

Para chegar ao recinto, cuja entrada é feita do lado da Estrada da Circunvalação, é aconselhado o uso de transportes públicos.

A estação de metro mais próxima é a de Matosinhos Sul, na linha azul, e as paragens de autocarro são as da "rotunda da Anémoma" (Praça Cidade Salvador).

Há também um parque de estacionamento de bicicletas junto à entrada do recinto.

Todas as informações sobre bilhetes, horários de concertos e dos transportes públicos e outras podem ser consultadas "online", no "site" oficial do festival, em https://www.primaverasound.com/pt/porto.