The Gift anunciam concertos "sensoriais" em Lisboa e Porto

Os Gift anunciaram esta segunda-feira a realização de dois concertos. O primeiro acontece no Coliseu dos Recreios em Lisboa, no dia 18 de novembro, com um preço de 20 a 45 euros, e depois no dia 23 no Coliseu do Porto com os ingressos a irem dos 15 aos 45 euros.

Os espetáculos servirão de apresentação do mais recente trabalho da banda “Coral”. Em comunicado, os músicos falam num “disco pontiagudo, que corta ao entrar dentro dele, que nos agarra pelo pescoço, que nos tira o ar”.

Um momento de “passado, presente e futuro numa experiência que unirá o ‘Coral’ aos grandes clássicos da banda”.

Depois de 25 datas esgotadas de Norte a Sul com a digressão de apresentação do novo álbum ‘Coral’, a banda prepara-se agora para “oferecer uma experiência nunca antes testemunhada em palco”, referem os Gift.

“Em palco, durante 25 concertos, a banda tocou apenas e só o disco. Era o presente da banda. Era mostrar. Explicar, levar as pessoas pela mão para dentro de tudo aquilo que circundava a composição, a feitura, as histórias por detrás de cada letra, cada compasso, cada colaboração… Os Coliseus serão tudo aquilo que se viveu nesta primeira tour, mas amplificado, ainda mais imersivo. O ‘Coral’ nos Coliseus será passado, presente e futuro. Será uma experiência sensorial. Juntaremos ao presente da banda que é o ‘Coral’ por si só, arranjos inovadores para clássicos da banda e quem sabe, arranjos para o futuro que ainda ninguém ouviu”, adianta o grupo de Alcobaça.

Este novo trabalho da banda de Sónia Tavares, Nuno Gonçalves, John Gonçalves e Miguel Ribeiro é o décimo álbum produzido em estúdio.

“Coral” conta com a colaboração de Nuno Gonçalves e Bogdan Raczynski na produção, dos Pauliteiros de Miranda e de José Manuel David e ainda Carlos Guerreiro e Rui Vaz, Gaiteiros de Lisboa.

A banda prometeu “regressar com um coro aumentado, a eletrónica mais crua que nunca e momentos que marcarão para sempre a carreira da banda”.