Serralves em Festa bate recorde com mais de 290 mil visitantes

Cerca de 290 mil pessoas passaram no último fim de semana pela 17.ª edição do Serralves em Festa, o que constitui um aumento de 10% face à última edição realizada em 2019, antes do interregno forçado pela pandemia.

Em comunicado, Serralves indica que se trata da “maior afluência de sempre” ao evento que decorreu no Porto. Foram mais de 50 horas de animação, numa edição que viu crescer em 10 por cento o número de participantes.

“O Serralves em Festa 2023 ofereceu aos seus 291.758 visitantes centenas de propostas artísticas em todos os espaços da Fundação de Serralves, celebrando o regresso deste que é o maior evento de cultura contemporânea em Portugal e um dos maiores a nível internacional”, indica a instituição

Da música, à dança, da performance ao teatro, o Serralves em Festa foi também uma atração que “trouxe ao Parque e ao Museu de Serralves um número impressionante de pessoas de todas as idades, localidades e nacionalidades”, indica Serralves.

Os dados apurados que são “fruto de uma parceria entre o ISAG – European Business School (ISAG-EBS), o Centro de Investigação em Ciências Empresariais e Turismo da Fundação Consuelo Vieira da Costa (CICET-FCVC), que realizam o estudo, e a Fundação de Serralves” indicam também a tipologia do público que frequenta o Serralves em Festa.

“Do total de visitantes, destaca-se a predominância do público feminino, a representar 55%, com média de idades de 35,1 anos. No caso dos homens, a média de idades foi de 38,7 anos”, explica a instituição.

O evento cativa também público estrangeiro. O mesmo estudo confirma que 24 por centro dos participantes vêm de fora. Espanha e Reino Unido são os países maios representados, seguindo-se Brasil, França, Alemanha e Estados Unidos da América.

“A grande afluência de visitantes nacionais e estrangeiros é um indicador da reputação que Serralves conquistou dentro e fora do país” refere Serralves que sublinha que o estudo revela também um “elevado grau de satisfação com a qualidade do evento”. “Mais de 80%, referiu a intenção de voltar no próximo ano”, indica Serralves.

[notícia atualizada as 12h41 de 5 de junho de 2023]