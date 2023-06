Renascença lança nova programação com “música para sentir, Informação para decidir”

Música para sentir, informação para decidir. A nova frase de estação da Renascença inspira a nova grelha e marca um novo posicionamento, “mais atento ao comportamento da audiência e à forma como as pessoas escutam rádio ao longo do dia, com mais música, entretenimento e informação de confiança”, refere Pedro Leal, diretor-geral da estação.

O lançamento da nova grelha é acompanhado por uma campanha de publicidade que tem como ponto de partida o programa As Três da Manhã. Levanta-te e anda é o desafio que Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves lançam aos portugueses para que escutem a nova Renascença.

Nesta campanha, define-se a nova Renascença como a rádio dos pais, dos filhos e com o espírito certo. Segundo Pedro Leal, “a nova Renascença é uma rádio para a família, que chega a todos, no carro, de manhã e ao fim da tarde, no horário de escritório, com muita música, e à noite com um programa de autor, sempre com o espírito certo. O que vamos tentar fazer é adaptar cada momento de rádio ao percurso de cada pessoa”, referiu.

Horário do Terço alterado pera melhor responder à vida das pessoas

A nova grelha marca também um novo horário para emissão da recitação do terço na Renascença, que passa para as 20h30.

Ainda de acordo com diretor-geral da estação, “esta mudança pretende adequar um momento de recolhimento com um horário mais calmo e mais liberto da azáfama do dia-a-dia, entre a recolha dos miúdos nas creches, banhos das crianças, etc. A nossa preocupação foi passar o terço a diário, incluindo o sábado e o domingo, o que não acontecia anteriormente. O novo horário é mais consentâneo com a vida das pessoas – a vida de hoje não é igual à vida dos anos 50, 60, 70 do século passado. Esta atualização surge até pelo respeito pela audiência, encontrando-se um novo horário mais adaptado à vida atual”, adiantou.

Informação para decidir

Na área da informação, a aposta da Renascença nesta nova grelha é na relevância, com “uma aposta determinante no programa da manhã, fim de tarde e na plataforma digital, na procura de uma informação que se pretende de confiança, com contexto e análise”, refere Pedro Leal.

No desporto, a aposta na Bola Branca permanece e é reforçada. Com exceção do espaço das 22h30, "todos os espaços da 'Bola Branca' mantêm-se" e os relatos continuam e vão até ser reforçados através da plataforma digital.

“A partir da próxima época, na I Liga, além dos jogos dos três grandes, vamos ter também os relatos dos três grandes com quem a cada momento estiver no 4ª e 5ª lugar".

Grelha adaptada ao dia-a-dia

A grelha da Renascença pretende responder em cada momento à vida das pessoas. Interação, humor e divertimento de manhã, com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves, e também ao fim da tarde, com Renato Duarte, Filipa Galrão e Daniel Leitão. Muita música ao longo do dia, com Teresa Oliveira e Sónia Santos e à noite a proposta de um programa de autor protagonizado por Paulino Coelho, com uma edição diária do Hotel Califórnia.

Ao longo da semana, na nova grelha da Renascença, o dia da rádio começa às cinco da manhã com Miriam Gonçalves, até às sete da manhã, altura em que Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques arrancam o prime-time da manhã com "As Três da Manhã".

O programa da manhã conta com humor, conversas e interação com a audiência. A edição das notícias é da responsabilidade do jornalista Sérgio Costa e a análise de Henrique Raposo e João Duque. Bola Branca a cargo de João Fonseca.



A partir das dez da manhã e até às cinco da tarde, a programação da Renascença é preenchida com muita música, respondendo às necessidades de quem está a trabalhar. Primeiro, entre as dez horas e a uma da tarde com Teresa Oliveira, que transita da rádio mais jovem do grupo, a MEGA HITS, e depois, entre a uma e as cinco da tarde com Sónia Santos. Nesse período, a informação está a cargo de Vitor Mesquita e as notícias da Bola Branca com Carlos Dias.

A partir das cinco da tarde e até às 20h30, surge o T3, um novo programa de fim de tarde com Renato Duarte, Filipa Galrão e Daniel Leitão. O T3 vai ocupar as tardes da Renascença e o regresso a casa dos portugueses, até às 20h30. Um programa com muita música e Informação com o jornalista Miguel Coelho e opinião de Henrique Monteiro, João César das Neves e Rui Miguel Tovar, estando a informação da Bola Branca a cargo de Luís Aresta.

No período da noite o regresso à Renascença de um programa de autor diário. Entre as 20h30 e as 23h Paulino Coelho assume diariamente o Hotel Califórnia, com os grandes êxitos dos anos 70, 80 e 90. Além deste espaço, o Hotel Califórnia mantém a edição de fim de semana, aos sábados, com Júlio Isidro.

A noite termina com um programa de informação, o Edição da noite, entre as 23h e as 00h, da responsabilidade do jornalista Pedro Caeiro, com entrevistas, análise e a atualidade do dia.

No espaço da madrugada uma estreia, entre a meia a noite e as cinco da manhã Sandra Torres assume a emissão. As notícias estão a cargo de Marisa Gonçalves.