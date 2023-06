Algarve recebe primeira gala portuguesa do Guia Michelin

Para o representante, juntar as valências da região do Algarve, uma "referência" do litoral português, ao reconhecimento internacional do Guia Michelin "é uma receita que apura o posicionamento da identidade gastronómica do Algarve como geradora de destino e valor económico".

"A decisão que tomámos em apresentar a seleção do Guia Michelin na edição de 2024 em Portugal é porque acreditamos no potencial de desenvolvimento da atual do panorama gastronómico português e queremos contribuir para posicionar Portugal também internacionalmente", referiu Nuno Ferreira.

A cerimónia está marcada para 27 de fevereiro no Palácio de Congressos NAU Salgados , em Albufeira, com um jantar para 500 convidados , anunciou Nuno Ferreira numa conferência de imprensa realizada na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

A primeira gala exclusivamente portuguesa para anunciar a seleção de restaurantes do Guia Michelin vai realizar-se em Albufeira , no Algarve, em fevereiro de 2024 , anunciou nesta sexta-feira o representante do Guia Michelin em Portugal.

De acordo com o responsável, o Turismo de Portugal tem reservada uma verba de 700 mil exclusivamente para investir no setor da gastronomia, durante este ano e o próximo.

Na ocasião, foram também apresentados os chefs coordenadores do evento: Rui Silvestre, do restaurante Vistas, em Vila Real de Santo António, com uma estrela Michelin, e Dieter Koschina, do restaurante Vila joia, em Albufeira, com duas estrelas Michelin.

Gala será "motor de arranque" para região

Rui Silvestre disse esperar que a realização da gala no Algarve seja "um motor de arranque" para que mais eventos gastronómicos aconteçam na região, não apenas no verão, mas ao longo de todo o ano, "de forma a impulsionar a economia regional".

Por seu turno, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, aproveitou para classificar como justa a escolha da região para realizar a gala, defendendo que não é "alheia ao que o Algarve tem feito em torno da alta cozinha e também pelas suas tradições e produtos", assim como à dinâmica da sua restauração.

Na edição deste ano, Portugal manteve todas as distinções anteriores, acumulando um total de 31 restaurantes com uma estrela ("cozinha de grande nível, compensa parar") e sete com duas estrelas ("cozinha excelente, vale a pena o desvio"). Entraram para o guia cinco novos restaurantes com uma estrela.

Nenhum restaurante português tem a distinção máxima (três estrelas, "uma cozinha única, justifica a viagem").

O guia de 2023 reúne um total de 1.401 restaurantes em Espanha, Portugal e Andorra, incluindo 13 com três estrelas, 41 com duas estrelas e 235 com uma estrela, além de 831 recomendados pela sua qualidade (135 novos, 15 em Portugal).

Criado no início do século XX para ajudar os viajantes nas suas deslocações, o Guia Michelin é hoje considerado uma referência mundial na qualificação de restaurantes, estando presente em 40 países. Portugal entrou no roteiro em 1910.