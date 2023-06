Bicicletas com Asas. "As bicicletas podem ajudar a dar um impulso na vida das pessoas"

Quando começámos a recuperar as bicicletas, uma questão que tivemos foi: como é que conseguimos que o seu uso tenha o máximo de impacto possível? E percebemos que as pessoas podem recorrer às bicicletas de diferentes formas, de forma lúdica, de forma mais utilitária. E há casos em que as bicicletas podem, de facto, ajudar a dar um impulso na vida das pessoas que, por alguma razão, possam não ter acesso a uma.

Como é que uma bicicleta pode ser transformadora?

De tantas maneiras. Encontrámos situações de pessoas para quem a bicicleta passou a ser o meio de transporte prioritário, que nalguns casos permitiu fazer algumas poupanças económicas que podem ser muito significativas, sobretudo quando os orçamentos são mais baratos.

As bicicletas podem ser um meio muito eficaz, não só do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista lúdico, do bem estar etc. Nós temos pessoas que recorreram a este projeto, por exemplo, mais por uma questão de algum isolamento. Temos o caso de um jovem, por exemplo, que estava numa situação mais isolada, com poucos contactos, e que a bicicleta ajudou, juntamente com outros amigos, a integrar um grupo de pertença que se tornou muito saudável para ele.

Temos outros que utilizaram isto como uma ferramenta de trabalho, para iniciarem um trabalho a nível de distribuição de comida. Temos outros para quem o acesso à bicicleta foi a possibilidade de compatibilizar um trabalho com outras práticas desportivas que têm e que, sem esta ferramenta, não conseguiriam ter este acesso. E muitas vezes nós precisamos de dar o primeiro empurrão para que a pessoa possa experimentar se isso funciona.

Literalmente um empurrão.

Sim, e procuramos fazer isto também numa lógica de sustentabilidade em que pensamos em muito material que está abandonado, que está cheio de pó e a que nós queremos dar asas.

E, por falar em dar asas, como é que podemos entregar bicicletas que já não usamos?

A forma mais fácil é entrar em contacto com a Cicloficina Crescente de Marvila, através das várias plataformas das redes sociais (Instagram, Facebook) e nós, se tivermos condições de ir buscar a algum local, podemos ir buscar esse material ou então essas pessoas podem levar os equipamentos até Marvila. Nós gostamos de aceitar tudo, pensando sempre numa lógica de rede, de reaproveitamento.

Nós muitas vezes recebemos bicicletas que são apenas doadoras de órgãos, e também já recebemos outras que estão prontas a serem utilizadas e a terem impacto na vida de alguém.