"Pegada Digital" recebe menção honrosa no prémio Jornalismo Que Marca

A investigação da Renascença “Pegada Digital”, da jornalista Inês Rocha, recebeu a menção honrosa na quinta edição do prémio Jornalismo Que Marca, anunciou esta quarta-feira a Centromarca.

O trabalho “Pegada Digital”, publicado em abril do ano passado pela Rádio Renascença, inclui oito peças com texto, infografia, ilustração e música original e foca-se na forma como os dados dos consumidores são tratados por empresas e entidades do Estado.

Inês Rocha já tinha vencido o prémio da Centromarca em 2021 pelo trabalho “Dropshipping”, sobre produtos que se apresentavam como “portugueses” mas que afinal vinham da China.

Este ano as vencedoras do prémio Jornalismo que Marca, no valor de 2.500 euros, foram as jornalistas Margarida Vaqueiro Lopes e Cesaltina Pinto, da Exame, pelo artigo “As fénix renascem”.

“Todos os anos, o prémio Jornalismo Que Marca tem apoiado jornalismo rigoroso, fundamental para o bom funcionamento do mercado e para uma tomada de decisão informada pelos consumidores. Agradecemos a todos os participantes desta e das edições anteriores, não só pelas excelentes peças que têm apresentado a concurso, mas também pelo trabalho de qualidade que desempenham todos os dias”, comentou Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, aquando da atribuição do prémio.