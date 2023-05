Morreu o decorador de "Querido, Mudei a Casa"

Morreu Ricardo Seguro Pereira, decorador de interiores de programas como "Querido, Mudei a Casa". Tinha 37 anos.

A informação foi confirmada nas redes sociais por amigos do decorador, como Bárbara Guimarães, com quem trabalhou no programa "E Agora O que É Que Eu Faço?", da SIC Mulher, em 2017.

"Ricardo. Únido, sempre a fervilhar de ideias, imparável, cheio de detalhes, doce, meigo... Amigo, companheiro de tantas viagens. Saudades do teu olhar intenso, das tuas gargalhadas, das nossas maluquices. Saudades de ti", escreve a apresentadora, no Instagram.

A idade de Ricardo não passou despercebida na mensagem e nos comentários. "Partes cedo demais, novo demais", disse a apresentadora da SIC.

Pedro Boucherie Mendes, também da SIC, acrescentou: "Uma perda gigante para quem o conheceu. Uma enorme tristeza".

"Nem acredito ainda", respondeu a atriz Jéssica Athayde. "Sinto muito a tua perda", acrescenta Claudia Jacques.

A causa da morte não foi revelada.