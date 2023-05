Fachada da Paróquia do Parque das Nações ganha mural “O Milagre”

A artista que começou a carreira a pintar graffiti de forma autodidata na sua terra natal, em Bogotá, em 2009, enquanto estudava design gráfico propôs um mural que vai ocupar uma das paredes laterias do edifício do Salão Paroquial da Igreja da Nossa Senhora dos Navegantes.

O mural “O Milagre” será inaugurado no dia 2 de junho, durante o Arraial dos Navegantes, na Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, junto ao recinto onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Em comunicado, a paróquia explica que foi aberto um concurso que recebeu “18 propostas artísticas oriundas de quatro países”. A vencedora, Zurik, propõe uma obra que “mostra uma cena entre Maria e Isabel, num abraço de alegria, superação e gratidão”, lê-se no comunicado.

“Trata-se de uma intervenção onde predominam os tons de terracota, com um padrão de azulejos desenhados a partir da rosa-dos-ventos e a silhueta da cidade de Lisboa em grande formato, banhada por uma luz com duas interpretações: o nascer do sol (novas oportunidades, um recomeço, uma saudação) ou o pôr-do-sol (deixando para trás as dificuldades e os maus momentos)”, indica a paróquia sobre o mural.

A artista que vive hoje em Barcelona resolveu integrar “elementos realistas com elementos minimalistas e modernos” no mural. “A artista Zurik procura combinar elementos de pintura muralista, de graffiti, de cariz religioso, num fresco atual”, explica o comunicado.