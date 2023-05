Morreu José Pinho, fundador da Ler Devagar

O livreiro José Pinho, fundador da livraria Ler Devagar, morreu esta terça-feira, aos 69 anos, no Hospital CUF, em Lisboa, vítima de doença oncológica, confirmou à Lusa fonte da família.

Nascido em 1953, em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, o nome de José Pinho fica para sempre ligado ao livro em Portugal, tendo fundado o festival Folio, em Óbidos, o Latitudes, no mesmo concelho, e estado na criação da Rede de Livrarias Independentes (RELI), entre muitas outras ações de divulgação e promoção da literatura.

Aquando da entrega da medalha de mérito cultural em Lisboa, o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, enalteceu "o papel fundamental que José Pinho tem tido na promoção do livro e da leitura, através de projetos inovadores e independentes que são ainda hoje marcos fundamentais da cultura do livro e da livraria".

José Duarte de Almeida Pinho nasceu em 1953 numa aldeia do concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, e formou-se em Línguas e Literaturas Modernas, tendo começado por trabalhar em publicidade.

Entre 1989 e 1995, foi editor da revista literária de análise e crítica social Devagar.

José Pinho esteve ligado à génese de vários projetos culturais, nomeadamente a livraria Ler Devagar, que durante os últimos vinte anos se instalou em seis espaços na cidade de Lisboa e se tornou um ponto de encontro das artes e uma livraria de fundos editoriais.

Esta foi apenas a primeira livraria que abriu, em 1999 no Bairro Alto, e que viria a fechar portas em 2005.

Em 2007, e em colaboração com a pequena livraria Eterno Retorno, a Ler Devagar esteve na origem do espaço da Fábrica Braço de Prata para, um ano mais tarde, se instalar no Lx Factory, em Alcântara.

Sete anos mais tarde, depois de ter sido desafiado a criar diversos locais culturais espalhados pela vila de Óbidos, em edifícios que estavam em ruínas e abandonados, o editor e livreiro partiu de uma ideia que vira no País de Gales e abriu 11 livrarias em lugares abandonados – tais como as livrarias Santiago, do Mercado Biológico e da Adega -, tendo criado, assim, o projeto que viria a ficar conhecido como “vila literária”.

José Pinho não se ficou por aí: a partir da sua experiência, e inspirado na Festa Literária Internacional de Paraty, propôs aliar a abertura das livrarias à realização de festivais literários, nascendo, assim, o Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos e o Latitudes – Literatura e Viajantes.

O seu arrojo valeu, em 2015, a classificação de Óbidos como Cidade Criativa da Literatura em Portugal, pela UNESCO.

Entre os projetos em que se destacou pela sua visão e audácia, conta-se também a reabilitação da histórica livraria Ferin, na Rua Nova do Almada, em Lisboa, em 2017.

Fundada em 1840, a Ferin atravessava graves problemas financeiros, o que não dissuadiu José Pinho de agarrar na livraria e a renovar, potencializando aquilo em que se destacava das outras: a estética, o mobiliário, a história e uma oferta de livros raros.

Aproveitando a sua localização na Baixa, valorizou-a com uma oferta literária dirigida a turistas.

Mais recentemente, José Pinho tornou-se diretor artístico do Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa — Lisboa 5L, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, aprovada em 2018, que já vai na quarta edição, com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e promover a língua, a literatura, os livros, as livrarias, a leitura, os autores e os seus leitores.

Editou mais de vinte livros e fundou outros projetos ligados à atividade cultural, como a Nouvelle Librairie Française de Lisboa, uma livraria fundada e especializada em livros franceses, e a Ler Devagar Cinema, na Cinemateca Portuguesa, e a Ler Devagar Artes, na Culturgest, espaços entretanto já encerrados.

Foi representante da RELI - Rede de Livrarias Independentes, uma associação que procura garantir a sobrevivência das pequenas livrarias em Portugal.

Foi nesta condição que, durante o período de confinamento decorrente da pandemia, lutou contra o fecho das livrarias, através de medidas pensadas para fazer sobreviver os negócios e de reuniões com o Governo para conseguir apoios.

Mais recentemente, estava dedicado à criação daquele que era um dos seus sonhos mais antigos, o novo Centro Cultural e Social do Bairro Alto, projeto multidisciplinar para congregar livrarias, galerias, estúdios de cinema e de gravação de audiolivros e ‘podcasts’, salas de concertos e de artes performativas.

No começo de maio, foi agraciado com a medalha de mérito cultural pela Câmara Municipal de Lisboa, por ser considerado “uma personalidade ímpar da cidade".

A proposta apresentada pelo presidente da autarquia, Carlos Moedas, enaltecia José Pinho como “uma personalidade incontornável do setor cultural do país e da cidade de Lisboa, dedicando-se há mais de duas décadas a estimular e inovar a democratização do acesso à cultura e à formação de públicos, com especial enfoque na promoção do livro, da leitura, da língua portuguesa, da criação artística, bem como de todas as outras formas de expressão cultural”.

Uma semana depois, recebeu, pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o grau de comendador da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, destinado "a distinguir o mérito literário, científico e artístico".