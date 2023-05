Mais de 800 mergulhadores batem recorde em limpeza subaquática

Mais de 800 mergulhadores quebraram no sábado em Sesimbra, distrito de Setúbal, o recorde do Guinness de maior número de envolvidos numa limpeza subaquática em 24 horas, adiantou hoje à agência Lusa a associação Oceanum Liberandum.

A organização sem fins lucrativos portuguesa conseguiu reunir 842 mergulhadores no Porto de Sesimbra, batendo o recorde anterior de 633 mergulhadores alcançado em 2019, na Florida, nos Estados Unidos.

De acordo com a cofundadora e presidente da ONG, Débora Laborde, a iniciativa retirou do fundo do porto de Sesimbra cerca de sete toneladas de lixo.

"Quebramos dois recordes do Guinness. A maior limpeza subaquática do mundo em 24 horas e quebramos o de maior frase do mundo com material reciclável", indicou.

A frase formada com 5.253 peças de material reciclável dizia: "Oceanum Liberandum em defesa dos oceanos, Sesimbra".

"No ano passado, retirámos [do mar] 3,4 toneladas [de lixo]. Esta foi a segunda maior ação que fizemos. (...) O recorde prende-se com o maior número de mergulhadores e não quantidade de lixo retirado", explicou o cofundador Rúben Galante.

A iniciativa começou às 08:00 de sábado e terminou às 08:00 de domingo, com a presença de um juiz da organização do Guiness World Records.

A Oceanum Liberandum salientou a descoberta durante a operação de limpeza de um engenho explosivo no Porto de Sesimbra.

O artefacto foi encontrado por uma equipa de mergulhadores bombeiros, tendo a Marinha Portuguesa recolhido para fazer a detonação "em zona segura do porto".

"Parte do lixo recolhido foi devolvido aos pescadores para reutilizarem, porque estava em bom estado", como armadilhas de pesca", acrescentou a ONG.

Questionada sobre as próximas iniciativas, Débora Laborde disse que a organização está a "planear alguns eventos deste género para o próximo ano", sem adiantar muitos detalhes.

"Não vamos falar sobre isso, que ainda não está decidido quais irão ser. No final deste ano vamos iniciar uma produção de vídeo e documentário (...), que será algo novo para nós", realçou.

A Oceanum Liberandum é uma ONG portuguesa que luta por um planeta menos poluído e desenvolve ações de limpeza subaquática e de praias, além de promover, entre outras, ações de consciencialização e educação ambiental e oceanográfica.

Em média, 14 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano todos os anos. A cada minuto entram no mar o equivalente a dois camiões carregados de plástico.