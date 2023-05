Joana Marques continua à procura de uma substituta da colaboradora do Dr. Pinto Coelho

No último episódio de Extremamente Desagradável, Joana Marques abriu um processo de recrutamento para encontrar "a nova Patrícia", ou seja, a nova assistente do Dr. Pinto Coelho, pois este andava a ser mal aconselhado. Foram muitas as candidaturas recebidas mas só algumas passaram à fase final de recrutamento:

“Tenho 22 anos e acredito que sou uma boa substituta da Patrícia, uma vez que: Acredito no jejum de 72 horas faz milagres ao corpo humano, faço a cada 3 dias; Apesar de ser jovem, tomo Calcitrin, para prevenção de todas as dores; Adoro todos os podcasts de homens brancos, porque eles são bastantes superiores a mim, e todos os temas são fascinantes. - Sara Santos"



O Dr. Pinto Coelho podia estar a ser mal aconselhado pela Patrícia mas nós continuamos a ouvir os conselhos dele sobre os perigos do protetor solar, as virtudes do óleo de fígado de bacalhau ou a ameaça que o vício do trigo representa nas nossas vidas:

"E é por isso que se vê muita gente a arrumar carros... porque se meteram no pão e nunca mais conseguiram deixar. E às vezes tentam enganar-nos e dizem “chefe, uma moeda faxavor, eu juro que é para a droga”. E nós: de certeza? Não está a mentir?! Quando eu virar as costas não vai entrar ali na padaria e gastar tudo em pão da avó!?"