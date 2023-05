Feira do Livro de Lisboa prolongada até 13 de junho

A Feira do Livro de Lisboa vai prolongar-se por mais dois dias. A informação foi, esta terça-feira, confirmada pela organização, que respondeu assim "ao desafio apresentado na cerimónia de inauguração" por Carlos Moedas.

"Após auscultação de todos os envolvidos, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, sensível à vontade da esmagadora maioria, vai manter a Feira aberta ao público por mais dois dias", é dito, em comunicado.

Sendo assim, a Feira do Livro de Lisboa termina agora a 13 de junho, dia de Santo António.

Alguns eventos foram anulados e serão, agora, remarcados. A programação cultural também vai seguir este alargamento e prolongar-se pelos dias adicionais. As alterações à programação podem ser consultadas no site da Feira do Livro de Lisboa.