Benfica volta a ter Cine-Teatro Turim a partir de julho

O Cine-Teatro Turim, na freguesia lisboeta de Benfica, que está fechado há mais de 15 anos, vai reabrir no dia 1 de julho, inserido no programa municipal "Um Teatro em Cada Bairro", anunciou o presidente da junta.

"Estão todos convidados, espero eu, dia 1 de julho, para inaugurarmos o Cine-Teatro Turim, reinaugurarmos o Cine-Teatro Turim", afirmou o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques (PS), no âmbito da reunião da Assembleia Municipal de Lisboa.

Em sessão plenária, os deputados municipais apreciaram a proposta da Câmara Municipal de Lisboa para a celebração do Contrato lnteradministrativo de Cooperação com a Freguesia de Benfica, para a integração do Teatro Turim no projeto "Um Teatro em Cada Bairro", que foi aprovada com a abstenção de BE, Livre, PEV, PCP, Iniciativa Liberal (IL) e Chega e com os votos a favor de dois deputados independentes do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PS, PSD, PAN, MPT, PPM, Aliança e CDS-PP.

O contrato prevê que a câmara disponibilize à junta um apoio financeiro "no valor total de 150 mil euros", a pagar este ano.

Antes de ser sufragada pela assembleia municipal, a proposta foi discutida em reunião de câmara, em 10 de maio, tendo sido viabilizada com a abstenção de PCP, Livre e Cidadãos Por Lisboa (CPL) e os votos a favor dos restantes, nomeadamente Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), PS e BE.

Na reunião de hoje do órgão deliberativo do município, os deputados do Chega, do PCP e da IL disseram que a proposta suscita algumas dúvidas, nomeadamente porque o Cine-Teatro é de propriedade privada e a Junta de Freguesia de Benfica celebrou um contrato de arrendamento por 10 anos, pelo valor mensal de 5.000 euros.

Em resposta, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica defendeu que a proposta é de "uma clareza abismal" e lembrou que a junta tem autonomia para fazer contratos de arrendamento e que o contrato celebrado com o proprietário do Cine-Teatro Turim foi aprovado por maioria na assembleia de freguesia.

O socialista Ricardo Marques recordou igualmente que a reabertura do Cine-Teatro Turim foi um compromisso político assumido na campanha eleitoral, porque o espaço "está fechado à cidade há mais de 15 anos" e deve ser devolvido ao seu propósito de "servir para a produção cultural".

O autarca de Benfica explicou que propôs à câmara que o equipamento cultural fosse enquadrado no programa municipal "Um Teatro em Cada Bairro", considerando a pertinência da abertura do espaço na zona norte da cidade de Lisboa, "que irá, por certo, voltar a ter a sua plenitude de produção cultural", em particular para artistas emergentes.

Ainda segundo Ricardo Marques, o Cine-Teatro Turim, que está a beneficiar de obras de reabilitação, tem uma sala com 98 lugares, pelo que não se destina a espetáculos de grande dimensão, mas sim para "uma programação muito virada para a comunidade e para o que é um teatro de bairro".

Subscritor da proposta, o vereador da Cultura e Relação com as Juntas de Freguesia, Diogo Moura (CDS-PP), assegurou que "a câmara não está a subsidiar o proprietário do espaço", acrescentando que a reabertura do Teatro Turim representa "um investimento de quase meio milhão de euros, em que a câmara vai suportar com 150 mil euros", através de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Benfica.

Confrontado pelos deputados sobre a falta de informação relativamente ao programa municipal "Um Teatro em Cada Bairro", Diogo Moura indicou que o espaço Avenidas foi o primeiro inaugurado neste âmbito, em dezembro de 2022, estando sob gestão direta da câmara, com registo de "mais de 100 atividades de programação até agora".

"É uma mais-valia investir no Turim pela história que ele tem na cidade", apontou o vereador, referindo que o espaço vai ser cogerido entre junta e câmara.

O responsável pelo pelouro da Cultura anunciou que "vai ser consubstanciado" um programa municipal "Um Teatro em Cada Bairro", proposta que será apresentada em reunião de câmara "no final do próximo mês de junho".

O Cine-Teatro Turim, que abriu portas em 1984, é um antigo cinema de bairro, outrora localizado no Centro Comercial Turim, na Estrada de Benfica, sendo um "espaço emblemático e parte integrante da memória coletiva da cidade de Lisboa e da comunidade de Benfica", lê-se na proposta.

Inscrito nas Grandes Opções do Plano 2023-2027, o programa municipal "Um Teatro em Cada Bairro" pretende criar uma rede de centros culturais de proximidade, com valências múltiplas, que permitam uma oferta de propostas culturais aos munícipes, construída com o envolvimento das comunidades e agentes locais.