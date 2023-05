Marisa Liz e Ana Moura na Feira dos Sabores do Tejo de Vila Velha de Ródão

Segundo a organização, o lema "destaca a identidade cultural e o património natural do território, numa referência às Portas de Ródão, e remete para a hospitalidade da região, que está de braços abertos para receber os turistas e dar a conhecer o melhor que as Terras de Oiro têm para oferecer".

O evento apresenta um cartaz com uma programação diversificada , que conta com nomes da música como Nininho Vaz Maia, Marisa Liz, Ana Moura, Bispo, Kura, I Love Baile Funk e Petter Nox .

"À semelhança das edições anteriores, a Feira dos Sabores do Tejo de 2023 mantém a aposta na presença de expositores de elevada qualidade e de espaços de restauração que ofereçam aos visitantes a possibilidade de usufruir de uma oferta gastronómica variada , com os produtos e os produtores locais a manterem o destaque no stand Terras de Oiro", referiu, em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão.

Com atividades e propostas culturais para todas as idades, desde concertos, artes performativas, gastronomia e artesanato, a Feira dos Sabores do Tejo tem como cabeça de cartaz no primeiro dia Nininho Vaz Maia.

No dia seguinte, a cantora, autora e compositora Marisa Liz apresenta ao vivo o seu primeiro álbum a solo, lançado no início de 2023.

Kura encerra o programa deste dia.

A Feira dos Sabores do Tejo termina no dia 25, com a atuação de Ana Moura, que abre as portas da "Casa Guilhermina", o novo álbum em que a artista presta uma homenagem à avó.

Último dia para as famílias

O encerramento do certame cabe ao DJ Petter Nox, mas, durante o dia, são muitos os pontos que merecem também destaque.

É o caso da manhã desportiva dedicada às famílias, da atuação de Tunas com o espetáculo musical "Terras de Oiro" e dos atletas do ginásio Albigym.

Para o último dia das festas está também agendado um "showcooking" com o chef Leonel Barata e a nutricionista Inês Lourenço.