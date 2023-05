Lisboa acolhe exposição inédita de arte de rua

Shepard Fairey, André Saraiva, Vhils, Felipe Pantone, Jason Revok, Add Fuel, Wasted Rita, Tamara Alves e Nuno Viegas são alguns dos 18 artistas da exposição " Urban [R]Evolution ", que estará patente entre 21 de junho e 3 de dezembro , anunciou nesta segunda-feira a organização, que junta a plataforma Underdogs e a promotora Everything is New. O anúncio foi feito em conferência de imprensa, em Lisboa.

A Cordoaria Nacional , em Lisboa, vai acolher a partir de junho uma exposição que celebra a arte de rua, do graffiti à arte urbana , com obras criadas para aquele local por 18 artistas portugueses e estrangeiros , foi nesta segunda-feira anunciado.

Os artistas irão criar as obras "in situ", para dar ao visitante "uma experiência imersiva" no trabalho de cada artista, explicou Pauline Foessel, cofundadora da Underdogs e cocuradora da exposição.

A "espinha dorsal" da mostra será o trabalho da fotógrafa norte-americana Martha Cooper. As imagens captadas desde a década de 1970 em Nova Iorque, serão "a chave para entender a evolução do movimento no mundo inteiro", disse a curadora.