Maia aponta as câmaras para o seu primeiro colóquio de fotografia

No entanto, é no sábado que se concentra a maioria das atividades. De manhã, o colóquio volta a contar com outro workshop, desta vez de fotografia de rua, também da autoria do IPCI. A participação nesta oficina é a única que necessita de uma inscrição prévia.

Já durante a manhã desta sexta-feira, a agenda conta com um workshop de fotografia junto da comunidade escolar maiata, orientado pelo Instituto de Produção Cultural e Imagem (IPCI) do Porto.

Ao longo da tarde, o programa divide-se entre apresentações de livros e projetos fotográficos, terminando com um debate entre 'experts' da área. Às 14h00, o fotógrafo Rui Luís irá explorar o projeto "Ideias no Escuro", que "reúne um conjunto de negativos, imagens de arquivo, de coleções particulares e memórias familiares dispersas".

Logo a seguir, é a vez de Carlos Lobo, fotógrafo, músico, investigador e ainda professor da Escola das Artes da Universidade Católica, apresentar o livro de fotografia "I would run this way forever and over again". A obra inclui aquilo a que o autor chama de "poema delicado", versando sobre temas como "a vida familiar, a juventude, a beleza e a ternura".

Entre as 15h30 e as 17h00, há lugar a novas apresentações de projetos, da autoria de Pauliana Valente Pimentel - fotógrafa, realizadora e vencedora do prémio de Artes Visuais da Sociedade Portuguesa de Autores de 2015 - e Luísa Ferreira - fotógrafa independente, que integrou a equipa de fundadores do jornal Público e ainda nos dias de hoje colabora regularmente com a imprensa.

O 1.º Colóquio de Fotografia da Maia chega ao fim com um debate - "Fotografia: o poder da imagem na era digital" -, precisamente entre os especialistas que protagonizam os vários momentos da tarde de sábado. Às 17h00, a conversa contará com a moderação de Manuela Matos Monteiro, diretora das Galerias de Arte MIRA, no Porto.