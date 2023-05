Joana Marques ajuda o Dr. Manuel Pinto Coelho a encontrar nova assistente

Joana Marques recupera dois nomes já bem conhecidos do Extremamente Desagradável: David GYT e o primeiro convidado do seu novo podcast "The Possible Club", o Dr. Manuel Pinto Coelho, que não conhecia David mas prontamente aceitou o convite:

"Basta o local onde me estão a receber que eu já percebi que trabalham muito bem, diz o Dr. Pinto Coelho, deixando-se encantar pelo hotel onde David está a gravar este episódio. O Dr. Pinto Coelho quando vê novelas também fica a acreditar que o Paulo Pires vive mesmo naquela mansão de três andares com duas empregadas fardadas."



E se aceitou o convite foi porque a sua assistente Patrícia investigou quem era David GYT e lhe disse que podia avançar sem receios:

"É gente boa, é gente que sabe o que está a fazer, é gente credenciada. Oh, Patrícia... mentir é feio. A Patrícia dizia assim: “Desculpe, Dr., mas não tive tempo de pesquisar”... era melhor do que inventar. Agora acho que não resta outra solução que não a de pôr o lugar à disposição. Aliás, pensando nisso e também para não dizerem que nunca faço nada de útil tomei a liberdade de publicar um anúncio nos classificados do Correio da Manhã."