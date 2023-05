Luís Jardim e Tina Turner. "Tocámos para 200 mil pessoas no Maracanã"

Veja também:

“A Tina Turner era uma cantora única, muito especial, uma verdadeira roqueira”, recorda Luís Jardim, o músico e produtor português que foi músico da “Rainha do Rock”, que morreu esta quarta-feira, aos 83 anos.

Em entrevista à Renascença, Luís Jardim diz que recebeu “com choque” a notícia da morte de Tina Turner, apesar de saber que a cantora norte-americana estava “muito doente”.

Como é que o percurso musical de Luís Jardim se cruzou com o de Tina Turner?

Comecei por gravar em estúdio, com ela, vários temas. Não como produtor, mas como músico. E depois um grande amigo meu, o baterista dela, pediu-me se podia tomar o lugar dele porque ele tinha outra digressão com outro artista. Fui aos ensaios da Tina, toquei com ela, ela gostou e durante três anos andei em tournée com ela. O primeiro concerto que eu fiz com ela foi em 80 e tal, no Rock in Rio.

Daí por diante andei quase três anos com ela em tournée. Simpatizámos um com o outro e ela pediu se me queria juntar à banda durante um tempo e assim aconteceu. As tournées são muito cansativas e eu tinha uma outra carreira como músico de estúdio e produtor, aguentei-me o máximo que pude, depois afastei-me, mas continuámos muito amigos.

No Natal ela enviava sempre presentes lá para casa, para mim e também para as minhas filhas, ela conhecia as minhas filhas e lembrava-se todos os anos de enviar uma oferta.