Joana Marques ouve as teorias de fisica quântica da Dra. Maria Helena

A Dra. Maria Helena esteve "Em Família" com Maria Cerqueira Gomes, Ruben Rua e um casal de um reality show e Joana Marques tomou nota das previsões e teorias da "doutora" sobre as "energias":

"Einstein deve estar a dar voltas na tumba. Tantos anos a estudar para agora vir alguém explicar assim a física quântica. Era giro que a Dra. Maria Helena desse aulas de física na escola: "Meninos, página 23 do manual, vamos falar de electromagnetismo. Mas antes, uma oração a São Miguel Arcanjo, que podem encontrar aqui no meu mais recente livro.""



E por vezes, em vez de "doutora" parecia mesmo uma professora, por causa dos "alunos" que não a levam a sério e não se conseguem "focar":

"A partir de hoje devia ser “Professora Maria Helena”, assim é que é. Porque parece aquelas professoras que dão inglês ao 9º C: "Ó Ruben, se tu te focasses ias muito longe... assim não... passas as aulas a dar conversa às miúdas.. com essas tuas amigas o máximo que vais aprender é o verbo to be. I am, you are, etc.""