A música como arma no Festival do Maio no Seixal

São duas noites com espetáculos com entrada gratuita. O Festival do Maio que decorre dias 26 e 27 de maio, no Parque Urbano do Seixal, tem a curadoria artística de Luís Varatojo, músico fundador dos Peste e Sida.

Como mote este festival que vai na quarta edição tem a ideia da música como arma política. Em comunicado, a organização promovida pela autarquia do Seixal indica que o festival pretende “promover propostas artísticas que tenham como elemento central do seu discurso a intervenção: desde a política à crítica social, passando pelo ativismo ambiental e pelas lutas contra a discriminação de raça e género”.

“Numa altura em que assistimos ao avanço dos populismos e das derivas autoritárias um pouco por todo o mundo, e em que a ordem do dia é desinformar, torna-se urgente intervir, informar e acordar consciências”, explica a organização que através da música quer despertar o público.

A entrada livre no festival é sujeita à lotação do recinto do Parque Urbano do Seixal. No cartaz na sexta-feira a noite começa com Peaches, um activista canadiano, seguindo-se depois os portugueses Moullinex e Prétu, um músico de origem cabo-verdiana que vive em Portugal.

No sábado, o cabeça de cartaz é o brasileiro Gabriel O Pensador que vem celebrar “os 25 anos do álbum Quebra-Cabeça”. O músico promete também tocar alguns dos seus temas mais conhecidos como “Até Quando Astronauta”, “Solitário Surfista”, “Linhas Tortas”. Numa altura em que está a gravar um novo álbum que conta com a participação de Sam The Kid, Gabriel O Pensador confirma que vai contar com o seu irmão em palco no concerto no Seixal.

Também no sábado passam pelo Parque Urbano do Seixal, Sam The Kid. O músico apresenta-se com a sua banda de sempre, os Orelha Negra e uma orquestra de 24 elementos dirigidos pelo maestro Pedro Moreira.

As portas abrem às 19h e os concertos têm início às 21h. Entre os concertos, a marcar o ritmo dos intervalos, tal como nas edições anteriores, serão mostrados “vídeo poemas” lidos por nomes como Luca Argel, Ana Deus, Cátia Oliveira (A Garota Não), José Luís Peixoto ou Catarina Wallenstein.