Morreu Tina Turner

Morreu a cantora norte-americana Tina Turner, aos 83 anos, revelou esta quarta-feira o porta-voz da artista.

"Tina Turner, a 'Rainha do Rock'n Roll' morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença na sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça", refere o comunicado.



"Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo", refere o porta-voz.

A cantora nascida nos Estados Unidos é uma das grandes vozes das últimas décadas da música Pop e Rock.

Conhecida pelas suas atuações explosivas ao vivo, Tina Turner ficará para sempre conhecida por músicas como "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" e "What's Love Got to Do With It".

[em atualização]