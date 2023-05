Windoh ainda não rasgou Ricardo Araújo Pereira em vídeo, Joana Marques foi tentar perceber porquê

Joana Marques continua à espera que Windoh cumpra o prometido e "rasgue" Ricardo Araújo Pereira "em vídeo" mas... num volte-face inesperado, eis que o youtuber decretou o seu próprio KO:

"O título deste vídeo era “Windoh faz pedido de desculpa a Ricardo Araújo Pereira" mas é publicidade enganosa. Isto não é um pedido de desculpas. Isto é o mesmo que dizer “Os Coldplay são uns gandas bonecos... eles até tinham potencial, mas tornaram-se bonecos do sistema”. E depois vir dizer “tenho um amigo músico que veio cá a casa e me disse que os Coldplay têm imensos fãs em Portugal, que encheram 4 estádios em Coimbra, portanto foi má ideia ter dito aquilo da bonequice”...O Windoh muda de ideias quando percebe que as pessoas estão a odiar a sua ideia inicial."

Mas não se pense que Windoh deixou de desconfiar do "sistema" e dos cereais que nos fazem sentir burros:

"Está tudo feito para tu te sentires burro até à meia noite. Depois da meia noite o Windoh faz os seus directos e uma pessoa a ver aquilo até se sente mais esperta. Mas gosto muito desta ideia dos Chocapic serem os responsáveis pela burrice de uma geração inteira. Digo-vos mais. Sei de fonte segura que só depois de ingerir uma boa quantidade de estrelitas é que as pessoas começam a dizer mano em todas as frases, mano. Comessem All Bran e nada disto acontecia."