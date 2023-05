Um espetáculo a 20 metros de altura no centro histórico da Feira

São quatro dias de festival e logo no primeiro o público vai ficar com a cabeça no ar. A estreia do espetáculo “Ponto de Partida” vai mostrar ao público uma travessia a 20 metros de altura. Num espetáculo de funambulismo será feita uma travessia de 70 metros entre dois edifícios da Praça Gaspar Moreira, no centro histórico de Santa Maria da Feira.

Esta criação Imaginarius é, segundo o diretor executivo, inspirada na vida e obra do artista russo Wassily Kandinsky e terá como protagonista Jessica Lane, uma artista do Instituto Nacional de Artes de Circo. Conceitos como o ponto, o traço e a linha trabalhados pelo artista serão explorados no espetáculo.

Ponto de Partida poderá ser visto no dia 25 de maio, às 21h30, e dias 26 e 27 de maio, às 21h00, no centro histórico de Santa Maria da Feira. Gil Ferreira, diz ao Ensaio Geral da Renascença que este é um espetáculo que vai despertar “todas as capacidades de imaginar e sonhar”. O Sonho é de resto o tema da edição deste ano do Imaginarius que decorre até domingo com programação toda ela com entrada gratuita.

Ao longo dos quatro dias de festival vão passar pela Feira 380 artistas de 10 países que vão dar corpo a 35 projetos artísticos, alguns deles terão como palco o Cineteatro António Lamoso. Das 37 companhias que vão estar na Feira, sete dos espetáculos são em estreia absoluta.

São “100 horas de programação” sublinha Gil Ferreira. O diretor executivo lembra que o público infantil não foi esquecido e há, a partir de “sexta à tarde programação pensada de raiz” para os mais novos. O público-alvo são crianças a partir dos três anos.

“No fim de semana temos uma programação extensa a ocupar as tardes no Rossio dedicada às famílias, com teatro, performances multidisciplinares com este mote do sonho”, refere Gil Ferreira.

Segundo o responsável, haverá ainda “ao final da noite, um espetáculo de grande formato, com a estreia nacional da histórica companhia francesa Transe Express, com o ‘Cristal Palace’ que transforma, a partir dos céus, um objeto gigante, um lustre no qual estão suspensos diversos artistas de circo”.

Além deste espetáculo, destaque ainda para a peça “Bulle à Bulle” da companhia espanhola Enlaire, que acontece no Cineteatro António Lamoso e que “põe em palco a química, a física e a criatividade a partir da produção de bolas de sabão”, explica Gil Ferreira. O diretor executivo destaca a presença do artista mundialmente conhecido, Pep Bou, neste espetáculo.

Toda a programação do festival está disponível no site do evento em www.imaginarius.pt