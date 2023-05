​Feira do Livro fecha mais cedo no sábado devido a festa do Benfica

A Feira do Livro de Lisboa, que se realiza no Parque Eduardo VII, vai encerrar às 17h00, no sábado (27 de maio), devido à provável festa do título do Benfica, indica a organização.



“A APEL recebeu hoje a informação, por parte da Polícia de Segurança Pública, que o encerramento da Feira do Livro de Lisboa terá de ocorrer às 17h00”, refere a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.

A medida é justificada com a necessidade de “garantir a segurança, a ordem pública e a integridade dos equipamentos públicos e privados em todo o perímetro de segurança afeto às eventuais comemorações que venham a acontecer, incluindo o Parque Eduardo VII”.

A APEL adianta irá “cumprir na íntegra o pedido efetuado pela PSP, contribuindo assim para o cumprimento da ordem pública e a segurança de pessoas e bens”.

No dia 28 de maio a Feira do Livro funcionará nos horários normais, prolongando-se sem interrupções até ao dia 11 de junho, como previsto.

Esta alteração de horários levará ao cancelamento ou nova calendarização de 155 eventos que se iriam realizar a partir das 17h00 horas, dos 265 que já estavam programados para o dia 27 de maio.

“Além deste significativo impacto na programação cultural, os editores e livreiros participantes na 93.ª Feira do Livro de Lisboa esperam uma quebra importante de faturação, naquele que seria o primeiro sábado da Feira”, lamenta a APEL.