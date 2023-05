Chef Avillez renova estrela Michelin no Dubai

O chef José Avillez renovou a estrela Michelin do restaurante que tem no Dubai, a "Tasca by José Avillez".

O restaurante do chef português foi distinguido pela primeira vez no ano passado.

Também em Lisboa o chef Avillez tem dois restaurantes com estrelas Michelin: o "Belcanto", que tem duas estrelas, e o "Encanto", que foi o primeiro restaurante vegetariano distinguido pela Michelin na Península Ibérica.

O cozinheiro português acaba de abrir um restaurante em Macau, o "Mesa by José Avillez", uma oportunidade para "tentar mostrar em mais um lugar" a cozinha contemporânea nacional.

"Estou muito feliz com a abertura, foi um parto difícil por causa da covid-19", comentou hoje José Avillez à agência Lusa, notando que o restaurante, localizado no hotel The Karl Lagerfeld Macau, no Grand Lisboa Palace, "está preparado há bastante tempo".



Macau, à semelhança da China continental, adotou a política 'covid zero', impondo, ao longo de três anos, rigorosas restrições fronteiriças.

Avillez, que esteve duas vezes no território para preparar o projeto, embarcou na aventura "um bocadinho à descoberta" e com a intenção de "tentar mostrar em mais um lugar a cozinha contemporânea portuguesa", embora admita que, "aos poucos, poderá ter uma influência mais local".

"Mas eu preciso de ir mais vezes [a Macau] para entender melhor uma cozinha macaense que, de alguma maneira, está quase desaparecida ou vê-se em cada vez menos sítios, mas também algumas influências da cozinha cantonense", apontou, revelando que vai regressar à região em junho.