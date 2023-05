Morreu Andy Rourke, baixista dos Smiths. Tinha 59 anos.

Rourke sucumbiu a um cancro no pâncreas.

A informação foi confirmada esta sexta-feira pelo guitarrista da banda Johnny Marr que deu a notícia no Twitter.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após uma longa batalha com um cancro no pâncreas. O Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs de música", diz Marr, que pediu privacidade "neste momento triste".

Andy Rourke tocou nos clássicos dos Smiths e também para Morrissey depois que o grupo terminou. Fez, ainda, parte do grupo Freebass, com outros baixistas famosos.