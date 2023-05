Joana Marques fala do filho de Windoh, que tem tracção às quatro rodas

Hoje andamos de R! A propósito do desprezo de Ricardo Araújo Pereira pelo "filho" de Windoh, Joana Marques analisa hoje a relação especial que Windoh mantém com o seu carro:

"Isto a nós não nos parece nada de especial mas é porque o R8 não é da nossa família. Se alguém dissesse “acho que o Nico é uma criança, ou lá o que é”, também levava a mal. Agora que penso nisso, tem bom nome para automóvel. Compre já, o novo Toyota Nico. Mas atenção que isto é sério. A vida do Windoh é tão condicionada pelo R8 como a minha pelos meus filhos."



O carro ocupa um lugar tão central no percurso de vida de Windoh que As Três da Manhã resolveram também medir o seu sucesso pelos carros que tiveram e a conclusão foi unânime: são umas losers!

"A comovente história do menino que sonhava com um VW Sciroco e acabou por conduzir um Audi R8. Eu não via ninguém medir tão bem o sucesso em termos automóveis desde que a Shakira acusou Piqué de trocar um Ferrari por um Twingo. A biografia de Windoh resume-se toda à sua frota automóvel."



Windoh prometeu fazer um vídeo a "rasgar" e a desmascarar RAP, e como estamos interessados em vê-lo, aqui fica a contagem para saber há quanto tempo foi feita a promessa: https://rb.gy/awrzt