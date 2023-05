Torneio Medieval regressa ao Castelo de Ansiães

A vila de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, recebe nos dias 2, 3, e 4 de junho, o Torneio Medieval de Ansiães, com lutas apeadas e a cavalo, workshops de esgrima e tiro ao alvo, mercado medieval e muita música e animação.

O evento que faz parte da iniciativa “Cidade Europeia do Vinho”, desenvolve-se no Castelo de Ansiães, onde decorrem as lutas e os workshops associados a esta prática, e na vila, na Praça 6 de abril, onde, em permanência, vai funcionar o mercado medieval e diversas oficinas pedagógicas.

Segundo a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, que promove a iniciativa, e conta na organização com equipa Portvcale Combate Medieval, as lutas que “assumem o tema principal da iniciativa, são reais, estando envolvidas na competição equipas profissionais de nacionalidade portuguesa e espanhola”.

O torneio envolve os lutadores em diferentes modalidades, nomeadamente, Pro Fight, Arma de Haste, Espada Longa, Espada e Escudo, Espada e Broquel e 5x5. Todos os combatentes vão apresentar armaduras e armas medievais apropriadas para combate em contexto real.

Já quem quiser aprender, ou simplesmente experimentar, pode frequentar os workshops ou ter aulas de esgrima ou tiro ao alvo.

Para dia 2 de junho, ao início da tarde, está marcado um cortejo que envolve as escolas e a comunidade local, e que vai percorrer as ruas da vila de Carrazeda, encaminhando a população e os visitantes para o Mercado Medieval, que vai funcionar, no jardim junto à Biblioteca Municipal.

No Mercado vão estar presentes um conjunto de mercadores para demonstrarem e venderem produtos, tendas com diversificadas atividades, sempre acompanhados de animação itinerante, jogos e atuações de grupos musicais. Há também uma Taberna Medieval, com comida e bebida ao serviço dos visitantes e este ano conta também com exposição e venda de vinhos.

À noite não faltará animação musical e espetáculos, com os Gaiteiros de Lisboa, na Sexta, e os Diabos a Sete, no sábado, continuando a festa pela noite dentro com o DJ Gaiteirinho.

No Castelo de Ansiães, o Grupo de Teatro Filandorra, tem por missão proporcionar uma viagem histórica transportando o visitante à época medieval e à história do Castelo de Ansiães.

Com este evento o município de Carrazeda de Ansiães pretende promover e valorizar o património do concelho, nomeadamente o castelo de Ansiães, levando a comunidade local a usufruir mais deste local e mostrar aos visitantes a importância histórica do Castelo e a própria beleza do local.

O município pretende ainda “criar dinâmicas económicas e sociais que tragam visitantes e que envolvam toda a comunidade e, especial, os comerciantes e os produtores locais”.

“Este torneio não é uma encenação, é uma competição real de uma modalidade com muitos aficionados, e é esta componente que torna este evento medieval que acontece em Carrazeda de Ansiães, único no território”, assinala a autarquia.