Renascença conquista ouvintes nos grupos até aos 54 anos

A audiência da Rádio Renascença registou um forte crescimento em todos os grupos etários até aos 54 anos, indica o bareme rádio da Marktest relativo a março e abril.

A Renascença cresce nos Quadros Médios e Superiores, nas Classes ABC1, bem como na Grande Lisboa e no Litoral Norte.

A emissora atinge, semanalmente, cerca 1 milhão e 500 mil pessoas.

A RFM, outra das estações do Grupo Renascença Multimédia, é a rádio que mais sobe nesta vaga. Atinge valores máximos históricos de audiência ao conseguir perto de 40% (38,5%) em Reach Semanal e mais de 20% (20,3%) em AAV.

Com cerca de 3 milhões e 300 mil ouvintes regulares, é também a rádio que maior tempo médio de escuta consegue junto dos seus ouvintes: 2 horas e 25 minutos.

A MEGA HITS cresce em AAV e Reach Semanal e é a preferida dos estudantes, entre as rádios mais jovens.

A MEGA HITS atinge semanalmente cerca de 700 mil jovens.

O Grupo Renascença Multimédia é o grupo de rádios que lidera destacado o digital, com um Reach de quase de 1 milhão e 500 mil pessoas, praticamente, quatro vezes mais do que o valor obtido pelo grupo de rádios com que concorre diretamente.