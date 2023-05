Quase três milhões de telespetadores viram Festival da Eurovisão

"Olhando para os restantes programas mais vistos do dia, de destacar que quatro em 10 são informação e que entrou para a 10.ª posição as Cerimónias de Fátima, transmitidas também pela RTP1, dado ter coincidido com o dia desta celebração religiosa.

"Emitido pela RTP1, o programa foi o mais visto do dia e alcançou quase três milhões de portugueses, alavancando as audiências da estação de televisão pública, que atingiu o primeiro lugar de "share" de canais, com um valor de 17,7%, mais 6,5 pontos percentuais face ao último sábado", refere a agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

A final do Festival Eurovisão da Canção foi o programa mais visto no domingo, com quase três milhões de telespetadores, levando a RTP1 à liderança de canais, de acordo com a análise da Universal McCann (UM).

Comparadas as audiências da final da Eurovisão de domingo com as de finais anteriores, "a deste ano ficou ligeiramente abaixo em audiência total, mas superior em "share" de audiências relativamente à do ano passado, em que Portugal foi representado por Maro e a canção "Saudade, Saudade", mas claramente acima de 2019, ano em que a canção nacional não foi sequer apurada para a final", sublinha a Universal McCann. .

"Ainda assim, não superou as audiências da final em que Portugal se sagrou vencedor pela voz de Salvador Sobral (2017), em que quase quatro milhões de portugueses se sintonizaram na RTP1", aponta.

A transmissão da final do Festival Eurovisão da Canção "liderou destacadamente em todos os minutos de emissão, atingindo o pico de audiências quando a portuguesa Mimicat atuou, praticamente no início do programa", com a música "Ai Coração".

"Nesse minuto, estavam sintonizados na RTP1 mais de um milhão e 260 mil espetadores em Portugal", sendo que o segundo pico deu-se "naturalmente no momento da votação e eleição da canção vencedora da noite com um milhão e 253 mil espetadores".

A sueca Loreen, que venceu com o tema "Tattoo", com 583 pontos, já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com "Euphoria".