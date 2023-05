Ivan van Kalmthout é novo diretor artístico do São Carlos

O neerlandês Ivan van Kalmthout, que desde 2017 dirigia a competição holandesa International Vocal Competition (IVC), é o novo diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Cultura.

Em comunicado, o Ministério refere que, após procedimento de seleção internacional lançado pelo Organismo de Produção Artística (Opart), o júri indicou para a direção artística do Teatro Nacional de São Carlos Ivan van Kalmthout, dos Países Baixos, para um mandato a iniciar em 1 de julho próximo e a terminar em 30 de junho de 2027.

Apesar da "qualidade das cinco candidaturas" que passaram à última fase do processo de seleção, Ivan van Kalmthout distinguiu-se "pela sua apresentação programática para a realidade dos próximos anos, aliada a sólido curriculum e longa experiência de direção artística, gestão e programação de corpos artísticos", justifica o júri.

O trabalho de Ivan van Kalmthout passou anteriormente por diferentes teatros líricos europeus, em diferentes funções de assistência artística, planeamento e direção, como a Ópera de Antuérpia, a Ópera Estatal de Hamburgo e o Teatro Liceo de Barcelona, de acordo com o seu currículo.

Ivan Van Kalmthout foi também diretor da Ópera de Berlim (2010-2013), chefe do gabinete de gestão artística da Ópera de Hamburgo (1997-2000) e diretor de casting da Vlaamse Opera, Antuérpia e Gante (1991-1997).



van Kalmthout sucede à soprano Elisabete Matos, na direção artística do S. Carlos.

Para o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, citado no comunicado do seu ministério, a realização de procedimentos internacionais de seleção para escolher as direções artísticas dos Teatros Nacionais e da Companhia Nacional de Bailado constitui uma boa prática, fundamentada na separação entre as opções artísticas e as opções políticas dos Governos. .

Este primeiro concurso, aberto a 3 de fevereiro último, registou 22 candidaturas: sete portuguesas e 15 provenientes de diversos pontos do mundo.

Novos concursos para os Teatros Nacionais D. Maria II, São João e Companhia Nacional de Bailado serão oportunamente lançados, no termo dos mandatos de direção artística em vigor, acrescenta o comunicado do Ministério da Cultura.