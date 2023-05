Coldplay. Organização pede que quem venha de fora chegue de manhã

A organização dos concertos dos ColdPlay em Coimbra apela às pessoas que vão de fora de Coimbra assistir aos espetáculos que cheguem à cidade no período da manhã.

Numa mensagem publicada nesta segunda-feira nas redes sociais, a Everything is New diz que se prevê que, no período da tarde, “se verifique um grande fluxo no trânsito que poderá dificultar e atrasar a chegada a tempo do espetáculo”.

Por isso, recomenda que as pessoas organizem a viagem “de forma a chegar à cidade no período da manhã”, para que “todos aproveitem e usufruam do espetáculo desde o início”.

A organização recorda que as portas do Estádio Cidade de Coimbra abrem às 17h e o espetáculo tem início a partir das 18h45.

Os britânicos Coldplay vão dar quatro concertos em Coimbra: nesta quarta-feira e na quinta e também no sábado e no domingo.

Mais de 200 mil pessoas são esperadas em Coimbra esta semana para assistir aos quatro concertos que marcam a abertura da digressão da banda.

Recorde-se que, segundo a TicketLine, este foi o evento que registou a maior procura de sempre em Portugal e levou a que a promotora agendasse várias datas para concertos a realizar em Coimbra, o que justifica que sejam quatro os espetáculos marcados para a cidade dos estudantes.