Gulbenkian recebe exposição inédita sobre Maria Lamas em janeiro

Uma exposição inédita dedicada a Maria Lamas, escritora e jornalista que se destacou na luta pelos direitos das mulheres, vai estar patente na Fundação Calouste Gulbenkian a partir de 18 de janeiro, com fotografias e objetos pessoais da autora.

Subordinada ao tema "As mulheres de Maria Lamas", a exposição será inaugurada no dia 18 de janeiro de 2024 e vai estar aberta ao público, pelo menos durante três meses, embora ainda não esteja decidida a data de encerramento, disse à Lusa fonte da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG).

Comissariada por Jorge Calado, a mostra incluirá algumas dezenas de provas de autor de fotografias criadas por Maria Lamas para o Livro "As mulheres do meu país", publicado em fascículos, entre 1948 e 1950.

Para este trabalho, que retrata a condição das mulheres portuguesas na primeira metade do século XX, como viviam e trabalhavam, Maria Lamas percorreu o país, entre 1947 e 1949, para retratar as dificuldades que as mulheres passavam e as particularidades das suas vidas.

A exposição vai contemplar também algumas fotos de fotógrafos contemporâneos de Maria Lamas, igualmente publicadas no livro "As mulheres do meu país", bem como objetos pessoais da escritora.

Para a exposição, está prevista a publicação de um catálogo - em português e inglês -- que já conta com alguns textos escritos, nomeadamente a introdução e um texto analítico, por Jorge Calado, um texto da autoria da escritora Alice Vieira, prima de Maria Lamas, e um outro sobre o livro "As mulheres do meu país", escrito pela historiadora e museóloga Raquel Henriques da Silva.

Segundo a Gulbenkian, o contexto desta mostra na programação da FCG para 2024 é "estabelecer a ligação com a exposição sobre as artistas mulheres ibéricas durante as ditaduras, a apresentar no CAM no segundo semestre de 2024".

Esta exposição esteve inicialmente planeada para o Museu do Neorealismo, "a qual foi anulada devido a mudanças institucionais", adiantou a FCG.

Parte das fotos previstas para esta mostra já foi exposta na exposição da FCG/França "Au féminin: women photographing women, 1849-2009", também comissariada por Jorge Calado, que esteve patente em Paris, no Centre Culturel Calouste Gulbenkian, em 2009.