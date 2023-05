Novo "The Legend of Zelda" é já o videojogo com melhor avaliação de sempre no OpenCritic

O mais recente título da franquia de "The Legend of Zelda" foi lançado esta sexta-feira, mas já é o videojogo com a melhor avaliação de sempre no OpenCritic, um dos principais sites agregadores de críticas de jogos eletrónicos.

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ("A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino", numa tradução possível para português) está no topo da lista do OpenCritic, com 97 pontos - em 100 possíveis - no somátorio de 63 avaliações de críticos profissionais selecionados.

Este resultado permite ao videojogo da Nintendo destronar títulos como "Super Mario Odyssey", "Red Dead Redemption 2", "God of War", "The Last of Us (Remastered)" e até o seu antecessor, "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".