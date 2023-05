Matosinhos. Festival Literatura em Viagem reflete sobre estado do mundo

Já começou com iniciativas nas escolas e com duas exposições, mas a partir de hoje intensifica-se a programação do LeV – o festival Literatura em Viagem, que decorre em Matosinhos. Mais uma vez, o auditório da Biblioteca Florbela Espanca recebe encontros com escritores, debates, apresentações de livros e iniciativas para crianças.

Esta sexta-feira, pelas 18h, as sessões de debate começam com uma conversa em torno do “Estado do mundo” que vai levar a Matosinhos o geografo Álvaro Domingues, o jornalista Carlos Magno e o embaixador Francisco Seixas da Costa.

No sábado a viagem segue pela literatura num encontro com o escritor Gonçalo M. Tavares a partir das 15h que vai conversar com o vereador da cultura, Fernando Rocha, em torno do projeto comunitário promovido pela biblioteca de Matosinhos com os alunos do concelho e que deu origem à exposição “100 Textos em Viagem”.

“Portugal e os portugueses” é o tema da conversa que vai juntar o poeta António Carlos Cortez e a escritora Susana Moreira Marques pelas 15h30. Mais tarde, pelas 16h30 debatem-se os “Dias que mudam o mundo” numa sessão com o jornalista José Milhazes, o académico José Pedro Teixeira Fernandes e o escritor Paulo Moura.

O sábado termina com uma conversa de abrir o apetite. “A Ferver: Entre panelas e tachos uma viagem sentida com sabor” é o mote para a conversa que vai juntar o escritor Francisco José Viegas e os chefs Marlene Vieira e Rui Paula.

No domingo será lançado por Minês Castanheira o Guia Literário de Matosinhos, antes de um encontro que vai juntar a partir das 15h30 os escritores Dulce Maria Cardoso, Karina Sainz Borgo e José Eduardo Agualusa em torno da temática da autobiografia.

A música entra na conversa na tarde de domingo numa sessão com os músicos Rita Redshoes e Kalaf Epalanga a que se junta o escritor João Tordo e que tem como tema, “Mas é bonito: literatura feita de música, música que dá ritmo às palavras”.

O festival encerra com uma mesa em torno das “Geografias sentimentais e literárias” que vai juntar no auditório os escritores Ana Bárbara Pedrosa, Sónia Hernandéz e Teolinda Gersão. Além das conversas, na Biblioteca Florbela Espanca está patente a exposição documental “A Luta dos Pescadores de Matosinhos durante o Fascismo” que aborda a greve que durou 71 dias leva a cabo pelos pescadores do concelho em 1959.

Ao longo dos dias do LeV, há também iniciativas nas escolas. O programa do LeVziho prevê por exemplo, esta sexta-feira um encontro de Mariana Rio e Marta Bernardes com os alunos do concelho cuja autarquia organiza anualmente o festival.